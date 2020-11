Hygienekonzept steht bereits

Röttingen.Der Winterzauber, der bereits seit 2013 jährlich am ersten undzweiten Adventswochenende in Röttingen stattfindet, wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen. Sowohl auf den üblichen Kunsthandwerker-Markt, das Rahmenprogramm als auch auf die Essens- und Glühweinhütte muss verzichtet werden. Marktbesuchern, die in diesem Jahr gerne auf dem Kunsthandwerker-Markt wieder bei

...