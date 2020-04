Hoher Schaden bei Brand auf Bauernhof

Mulfingen.Der Feuerwehr wurde am Sonntag, 12. April, gegen 7.45 Uhr ein Brand auf einem Bauernhof in der Nähe von Mulfingen gemeldet.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte im Unteren Railhof stand der komplette Dachstuhl eines Stalles in Flammen.

Rund 300 000 Euro Schaden

In dem Dachgeschoss befanden sich neben einem Heulager auch Teile einer Melkanlage und ein Büro. Die Tiere – fünf Kühe, vier Ochsen und sechs Kälber, die sich im darunterliegenden Stall befanden – konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Nachmittagsstunden an.

Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und 106 Mann zur Brandbekämpfung vor Ort. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizeit auf rund 300 000 Euro belaufen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach Polizeiangaben an. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020