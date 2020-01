Wolpertshausen.Der 5. Hohenloher Bauerntag der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) findet an Lichtmess, Sonntag, 2. Februar, ab 12 Uhr in den Gemeindehahallen Wolpertshausen stat. Das Motto lautet „Unsere Bauern – unser Land“. „Bauern und Bürger setzen sich gemeinsam für die Bewahrung der Schöpfung ein und sehen die Zukunft der Bauernhöfe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, heißt es in einer Pressemitteilung der BESH. Programm: 11 Uhr Saalöffnung, 12 Uhr Mittagessen, 13.30 Uhr Andacht mit Dekanin Anne-Kathrin Kruse, Schwäbisch Hall, 14 Uhr Rudolf Bühler, Gründer & Vorstand BESH, 14.30 Uhr Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden--Württemberg; 15.30 Uhr Prof. Dr. Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender BUND, 16 Uhr Grußworte, ab 16.30 Uhr Hohenloher Bauernvesper. Außerdem gibt es zünftige Blasmusik mit den Hohenloher Musikanten, eine landwirtschaftliche Ausstellung sowie Information und Beratungsangebote.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020