Hochschule baut Angebot aus

Ansbach.Die Hochschule Ansbach konzentriert sich an ihrem weiteren Standort in der Rettistraße verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Transformation. Bereits zum Semesterstart im Oktober sollen erste Veranstaltungen in den Räumlichkeiten stattfinden.

Im Rahmen der vom Bayerischen Staatsministerium initiierten „Hightech Agenda Bayern“ ist die Hochschule in die Lage versetzt, zukunftsfähige innovative Themen aufzugreifen und auszubauen. Damit sich Lehrende und Studierende in einem kreativen und produktiven Umfeld entwickeln können, werden nun die neuen Räumlichkeiten in der Rettistraße bezogen.

13 neue Professuren

Auf knapp 2000 Quadratmetern werden drei große Seminarräume mit jeweils etwa 100 Plätzen, drei Rechner-Pools sowie Büroräume zur Verfügung stehen. „Wir sind glücklich über die Möglichkeit, den ersten Schritt unserer Ausbauplanung mit spannenden Themen in guter räumlicher Nähe umsetzen zu können“, wie die Ansbacher Hochschul-Präsidentin Prof. Dr. Ute Ambrosius in einer Pressemitteilung zitiert wird.

Aktuell laufen in Ansbach die Berufungsverfahren für 13 neue Professuren in den Bereichen KI und Mensch-Maschine-Interaktion, digitale Transformation und Datenschutz sowie Entrepreneurship und Innovation an der Hochschule Ansbach.

Diese Professuren erstrecken sich thematisch insbesondere auf die Bereiche Medien, Psychologie, Energie, Business und Informatik. Eine weitere Professur im Bereich Intelligente Werkstoffe erhielt die Hochschule erst kürzlich bei der Verteilung von bayernweit 50 verfügbaren KI-Professuren.

Zum Wintersemester 2020/21 starten außerdem vier neue Studiengänge: der Bachelor-Studiengang „Angewandte Wirtschafts- und Medienpsychologie“ mit starkem Bezug zum Themenfeld Social Robotics, die Master-Studiengänge „Digital Marketing“, „Angewandte Künstliche Intelligenz und digitale Transformation“ sowie „Innovation und Entrepreneurship“. hota

