Hitzegeschwächte Buchen und Fichten am Ende

Der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner fordert mehr Geld für den Waldschutz. Christian von Stetten (CDU) verspricht zig Millionen Euro. Für die Forsten stehen Bund und Land in der Pflicht.

Hohenlohekreis. Den Haushaltsentwurf von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner in einer Bundestagsdebatte scharf kritisiert. Die Mittel, die zur Rettung des Waldes eingestellt worden sind, seien unzureichend. „Wenn man alle Titel zum Wald im Einzelplan 10 zusammenrechnet, haben Sie gerade einmal fünf Millionen Euro zusätzlich eingestellt. Versprochen haben Sie 500 Millionen Euro, und davon haben Sie noch keinen einzigen Cent in der Kasse“, sagte der Politiker aus Kirchberg an die Adresse Klöckners. Er ist waldpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Es ginge heute darum, diese Mittel „sinnvoll in einen Wald zu investieren, der Zukunft hat“. Die Grünen würden darauf drängen, „dass die Investitionen hier ökologisch sinnvoll und langfristig wirksam angelegt werden, damit der Wald ökologischer und stabiler und selber zum Klimaretter wird beziehungsweise Klimaretter bleibt“. Der Waldumbau müsse außerdem verbindlich geregelt werden.

„Ja, dem Wald geht es schlecht“, so wird Ebner im offiziellen Plenarprotokoll zitiert. „Er verdorrt und wird von Käfern totgefressen.“ Schuld seien der jahrzehntelang verschleppte Klimaschutz und der dringend benötige ebenfalls verschleppte Waldumbau. Problematisch sei auch eine intensive Holznutzung, die dem Waldboden schade, ihn verdichte und den Wasserhaushalt schädige. „Der Wald ist mehr als ein Haufen ungesägter Bretter“, so Ebner.

Einen Tag nach der Debatte im Bundestag hat Harald Ebner mit einer Pressemitteilung zum Thema nachgelegt.

„Der Waldumbau ist schon lange überfällig. Manche Waldbesitzer haben ihn in den letzten Jahren vernachlässigt, weil die ‚Hiebreife noch nicht erreicht‘ sei“, schreibt Ebner. Das räche sich nun bitter. „Wenn Klöckners Wald-Millionen aus Steuergeldern verteilt werden, muss dabei immer geprüft werden, ob nicht die Risikovorsorge außer Acht gelassen wurde.“ Ohnehin bleibe es fraglich, wo die dringend benötigten Millionen eigentlich herkommen sollen.

Energie- und Klimafonds

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten nimmt die Ministerin und ihren Haushaltsentwurf in Schutz. „Es ist schade, dass Herr Ebner bei diesem Thema nicht richtig informiert ist. Richtig ist, dass im Einzelplan des Regierungsentwurfes zehn Millionen Euro eingestellt sind“, sagt der Unionspolitiker auf Nachfrage.

„Allerdings haben wir besprochen, mit Mitteln aus dem Energie- und Klimafonds zwischen 500 Millionen Euro und einer Milliarde Euro zum Schutz unserer Wälder zur Verfügung zu stellen.“ Die notwendigen Maßnahmen sollen Ende September auf dem Waldgipfel mit allen Betroffenen ausgiebig diskutiert und dann entschieden werden. Von Stetten gehört selbst zum Kreis der Betroffenen: „Ja, ich bewirtschafte Waldflächen und glaube, bei der Diskussion sinnvolle Beiträge zu leisten.“

Aus den Aufschlüsselungen der Haushaltstitel des Agrarministeriums gingen lediglich zusätzliche fünf Millionen Euro klar hervor, beharrt Ebner und fragt: „Hat sich das Ministerium etwa verrechnet?“ Ob und wie viel weiteres Geld etwa aus dem Energie- und Klimafonds fließe, sei auch noch nicht entschieden. Dabei hätten auch noch andere Ressorts mitzureden.

Der Zustand des Waldes im Landkreis Hohenlohe bereitet der dortigen Forstverwaltung große Sorgen. der Haller Landrat Gerhard Bauer geht sogar so weit, ihn als „sehr schlecht“ zu bezeichnen. „Insbesondere ältere Tannen, Buchen und Fichten sterben als Folge der Trockenheit seit 2015 und der Hitze in 2018 kontinuierlich ab.

Dazu trägt auch eine Explosion der Populationen von Borkenkäfern und Rüsselkäfern bei, die beim Befall geschwächter Bäume ein leichtes Spiel haben“, sagt Bauer auf Nachfrage.

Die Situation werde nicht durch einzelne Projekte verbessert, sondern dadurch, dass die Waldbesitzer die Schäden – also den Ertragsausfall – und den Investitionsbedarf für die Wiederaufforstung überhaupt stemmen können. „Und nicht etwa aufgeben, wie da und dort schon zu beobachten ist“, so Landrat Gerhard Bauer.

„Dazu ist eine erhebliche Unterstützung durch staatliche Fördermaßnahmen und durch fachkundige Beratung unserer Forstverwaltung im Landratsamt erforderlich.“ Als eine erste Maßnahme werde der Landkreis kurzfristig zwei Förster in Ausbildung einstellen, die bis auf Weiteres als Waldschutzmanager tätig sein sollen.

Land arbeitet an Notfallplan

Für Dr. Andreas Wickel, Leiter des Forstamts für den Landkreis Schwäbisch Hall, stehen bei der Frage der Finanzierung Bund und Land gleichermaßen in der Verantwortung. „Beide sind gefordert, da es sich bei den Fördermitteln in der Regel um Komplementärmittel handelt“, sagt der Forstexperte. „Es sei denn, das Land zaubert noch ein zusätzliches, reines Förderprogramm aus dem Hut.“ Die Landesregierung arbeite zurzeit an einem entsprechenden Notfallplan. noa

