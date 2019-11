Hits detailgetreu im Retro-Look

Rothenburg.„ABBA – The Tribute Concert“ kommt am Donnerstag, 14. November, in die Mehrzweckhalle nach Rothenburg. „ABBAMUSIC“, bestehend aus acht italienischen Vollblutmusikern, lässt die großen Hits detailgetreu erklingen, live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht mit den knalligen Farben der Siebziger den unverwechselbaren Retro-Look.

Die Faszination und Popularität der unvergesslichen Ohrwürmer ist ungebrochen – auch dank des weltweit erfolgreichen Musicals „Mamma Mia“ und den gleichnamigen Filmen. Tickets gibt es beim Rothenburg Tourismus Service und direkt vom Veranstalter unter www.abbathetributeconcert.de sowie unter der Kartenhotline 0365 / 5481830, außerdem an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.11.2019