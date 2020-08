Historische Technik bewährt sich im Einsatz

Wackershofen.Im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen war kürzlich wieder der Mähdrescher „Claas-Europa“, Baujahr 1961, im Einsatz. Bewundert und bestaunt von den Museumsbesuchn steuerte Museumslandwirt Michael Hafner die Maschine aus längst vergangenen Zeiten sicher und mit viel Verständnis für historische Technik über das Haferfeld, unterstützt von Kollegin Carmen Petschl.

Gemeinsam brachten sie die Ernte ein, wie vor 60 Jahren. Bis zu 2300 kg Korn pro Stunde schaffte der „Europa“ laut Herstellerangaben. Bei modernen Mähdreschern ist die Leistung, je nach Größe, 20 bis 30 mal größer. Für die Landwirte vor 60 und mehr Jahren waren die damaligen Mähdrescher gleichwohl ein unglaublicher Fortschritt. Waren doch noch wenige Jahre zuvor Geräte und Verfahren üblich, die wesentlich mehr Arbeit und vor allem mehr Arbeitsschritte erforderten.

So fortschrittlich und modern die Technik des „Europa“ nach dessen Einführung 1958 war, so überholt und veraltet ist sie heute. Regelmäßig im Einsatz zu sehen sind solche Oldtimer der Landtechnik wohl nur noch im Hohenloher Freilandmuseum, das auf vielfältige Weise immer wieder zu Zeitreisen in die Vergangenheit einlädt. Info: www.wackershofen.de

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020