Hilfslieferung aus Jingjiang

Ansbach.Es gibt seit gestern keine weiteren Infektionsfälle und damit insgesamt 761 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis und Stadt Ansbach. 621 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis. Davon gelten 614 Personen in Landkreis und Stadt Ansbach als genesen.

Der Landkreis, die Stadt und die chinesische Stadt Jingjiang leben ihre Partnerschaft und stehen auch in schwierigen Zeiten zusammen. Jingijang hat nun eine Hilfslieferung an Schutzausrüstung gespendet. Die 35 Pakete enthalten Mundschutzmasken und Schutzanzüge, die während der Corona-Pandemie gebraucht werden. „Wir danken unseren chinesischen Freunden in Jingjiang für diese großzügige Spende. Corona führt nicht zu einer Trennung, sondern festigt unsere Beziehungen nachhaltig und über Landesgrenzen hinaus“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Und Oberbürgermeister Thomas Deffner fügt hinzu: „Wer eine Partnerschaft ernst nimmt, steht zusammen und hilft sich gegenseitig. Die Spende ermöglicht es uns, Menschen zu helfen und bei der Bekämpfung des Virus’ zu bestehen.“

