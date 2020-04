Hilfsbereitschaft ist sehr hoch

Künzelsau.Bei der Hohenloher Kreisverwaltung haben sich mehr als 70 Personen mit medizinischen oder pflegerischen Fachkenntnissen gemeldet, um bei Bedarf in der Corona-Zeit mithelfen zu können. Der Hohenlohekreis hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und medizinisches Personal aufgerufen, sich zu melden. Landrat Dr. Matthias Neth: . „Ich bin stolz auf die große Hilfsbereitschaft im Hohenlohekreis“. Weitere Unterstützung wird gerne noch angenommen. Helfen kann im Bedarfsfall jeder, der über medizinische oder pflegerische Fachkenntnisse verfügt, aber derzeit nicht im Gesundheitssektor arbeitet. Besonders Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) oder Medizinisch-technische Assistentinnen (MTA) im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in Ausbildung sind gesucht. Vorerst geht es darum, dass die Daten der Hilfeanbietenden gespeichert werden. Interessierte melden sich beim Gesundheitsamt des Hohenlohekreises unter cv-medhilfe@hohenlohekreis.de oder unter Telefon 07940/18-385 (montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr).

