Hilfe für die Burgfestspiele

Jagsthausen.Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst fördert die traditionsreichen Burgfestspiele Jagsthausen mit knapp 41 000 Euro aus dem Corona-Nothilfefonds der Landesregierung für Kunst- und Kultureinrichtungen. Die Zuwendung soll den Fortbestand der Einrichtung sichern, die Corona-bedingt in eine existenzielle wirtschaftliche Notlage geraten ist.

„Die Burgfestspiele Jagsthausen sind eine regional und national anerkannte, herausragende kulturelle Institution, deren Gründung bereits auf 1949 zurückgeht. Sie leisten einen bedeutenden kulturellen Beitrag im Landkreis Heilbronn und sind ein wichtiger Teil der Theaterfestspiellandschaft in Baden-Württemberg, deren Fortbestand unbedingt sichergestellt werden muss. Deshalb unterstützen wir als Land aus dem Corona-Nothilfefonds“, sagte Kunstministerin Theresia Bauer heute in Stuttgart.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.01.2021