Herzen der Zuhörer berühren

Blaufelden.In der katholischen Kirche in der Ostlandstraße in Blaufelden findet am kommenden Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr ein Konzert mit dem bekannten Gospelchor „alive“ statt.

Musikalische Vielfalt – gepaart mit einer durchdringenden Botschaft – ist das Markenzeichen von „alive“. Darum sind sie unterwegs, denn sie wollen diese Leidenschaft mit ihren Stimmen und Herzen transportieren.

Seit über 20 Jahren

Der Chor besteht seit über zwanzig Jahren und ist auf rund fünfzig Sänger, Sängerinnen und Musikern aus dem Kreis Schwäbisch Hall gewachsen.

Es ist den singenden Mitgliedern ein großes Anliegen, jeden einzelnen Zuhörer abzuholen, mitzureißen und zu berühren, mit der frohen Botschaft ihres Glaubens an Jesus Christus. Denn Gospelmusik gehört nicht allein in Kirchen und Gemeindesäle, sondern in die Herzen aller Menschen, so die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.

Ein stimmungsvolles Ambiente gepaart mit rhythmischen Leckerbissen und verschiedensten solistischen Einlagen.

