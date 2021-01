Heruntergefallenen Christbaum überfahren

Satteldorf.Am Dienstag um 18.50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi mit Anhänger die Kreisstraße 2659 von Satteldorf in Richtung Crailsheim. Auf Höhe der Abzweigung nach Beuerlbach verlor der junge Mann einen ausgedienten Christbaum, welchen er auf seinem Anhänger transportierte. Ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer eines Volvo konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr den Baum. Am Pkw entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

