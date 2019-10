Herbstball in Wallhausen

Wallhausen.Unter dem Motto „Cirque du Soleil“ geht der Herbstball des Tanzsportclubs Wallhausen am Samstag, 19. Oktober im Kulturhaus Wallhausen über die Bühne. Für den Tanz-Sound sorgt die Band „Casa Blanca“, für die Bewirtung sorgt die Firma Feuchter aus Rot am See. Showeinlagen dürfen natürlich nicht fehlen. Kindertanzlehrerin Selina Schwarzenhölzer, Dario D’Ariano mit Anna-Sophia Ehleiter, Sportakrobaten aus Aalen und die Lateinformation des Vereins treten auf. Karten für den Abend gibt es im Rathaus Wallhausen und unter tickets@tscwallhausen.de.

