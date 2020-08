Helfen, damit geholfen werden kann

Hohenlohekreis.Auch während der Corona-Pandemie fördert die Volksbank Hohenlohe Gruppen und Vereine mit den Reinerträgen aus dem Gewinnsparen – diesmal mit fast 22 000 Euro.

Gutes tun trotz sozialer Distanz – das ist der Volksbank Hohenlohe gerade jetzt wichtig, obwohl die beliebten Spendenübergaben im Sommer und Winter in der Hauptstelle in Künzelsau abgesagt wurden.

Trotzdem oder gerade deshalb möchte Vorstandsvorsitzender Dieter Karle Dank sagen: „Viele Bereiche unseres Alltags wären ohne bürgerschaftlich engagierte und sozial denkende und handelnde Menschen überhaupt nicht vorstellbar. Diese zu unterstützen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen den Vereinen und sozialen Instituten helfen zu helfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank.

Die Volksbank Hohenlohe hilft auf vielfältige Weise – und eines der wichtigsten Instrumente hierbei ist das VR-Gewinnsparen. Allein aus den Erlösen des Gewinnsparens unterstützt die Bank im ersten Halbjahr 2020 soziale und gemeinnützige Arbeit mit fast 22 000 Euro.

Über eine Spende freuten sich die August-Ludwig-Schlözer-Schule in Kirchberg; der AWO-Ortsverein Öhringen, das DRK in Niederstetten, das evangelische Kinderhaus Laurentius in Bitzfeld; die evangelischen Kirchengemeinden Niedernhall, Billingsbach, Forchtenberg und Pfedelbach, das Faschingskomitee Gera-bronn, der Förderverein Nebenbahn Blaufelden-Gerabronn-Langenburg, der FSV Hollenbach, der Gesangverein „Har mony on Air“, die Heimatfreunde Berlichingen, der Hundeverein Forchtenberg, die Krabbelgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Ruppertshofen, das Kinder- und Jugendhaus Gerabronn, die Kulturkneipe Gleis 1 in Waldenburg, der Musikverein Langenbeutingen, die Natur- und Landwirtschaftsführer Hohenlohe, der Posaunenchor Ruppertshofen, der SC Klepsau, der Schützenverein Weißbach, das Kulturamt der Stadt Niederstetten, die Süddeutsche Gemeinschaft Leofels, der SV Ingersheim und die TSG Kirchberg, Abteilung Tanz.

Beim Gewinnsparen kostet ein Los monatlich zehn Euro, von denen 7,50 Euro auf das Sparkonto wandern. Von den übrigen 2,50 Euro fließen 63 Cent als Spende in die Region zurück, und der Rest ist der Spieleinsatz, mit dem der Sparer monatlich an einer Verlosung von Geld- und Sachpreisen teilnimmt.

Mit einem konkreten Projekt kann man sich um eine Spende bewerben. Die nächste Ausschüttung findet im Dezember 2020 statt, Bewerbungsschluss ist der 16. November.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020