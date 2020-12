„Heimatregion liegt uns am Herzen“

Schrozberg.Mit Unterstützung der Aktion „Kleeblatt“, deren Namen das Logo der Firmenstiftung der Hakro GmbH widerspiegelt, wurden auch in diesem Jahr wieder unterschiedliche regionale Projekte umgesetzt.

Die Stiftungsbeauftragte Sinah Großeibl erklärt, warum die Aktion ins Leben gerufen wurde: „Uns ist in erster Linie wichtig, Veränderung und Verbesserung zu ermöglichen. Wir haben große Projekte, die über unsere Landesgrenzen hinausreichen. Gleichzeitig liegt uns auch unsere Heimatregion sehr am Herzen. Die Aktion soll Anlaufstelle sein für Vereine, Organisationen und Einrichtungen, wenn Projekte aufgrund finanzieller Engpässe nicht umgesetzt werden können.“

Gremium entscheidet

Wie am Ende die Fördermittel verteilt werden, entscheidet ein internes Gremium um Geschäftsführerin sowie Stiftungstreuhänderin Carmen Kroll und Stiftungsbeauftragte Sinah Großeibl.

In Summe wurden rund 30 000 Euro übergeben, die normalerweise aus verschiedenen Hakro-Aktionen und Veranstaltungen stammen.

In diesem Jahr konnten allerdings die zahlreichen Charity-Aktionen wie etwa der Poetry Slam oder das Charity Dinner aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

„Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass die Aktion durch Spendengelder finanziert werden konnte“, sagt Carmen Kroll.

„Es ist wirklich toll, wie viele Menschen auch in so schweren Zeiten an unsere Projekte und unsere Arbeit gedacht haben.“ Auch dieses Jahr hat sich die Aktion „Kleeblatt“ in verschiedenen Bereichen stark gemacht: So wurde etwa eine Schnitzeljagd für Kinder organisiert, um ihnen den Pandemie-Alltag zu versüßen.

Bewerbungen möglich

Zudem wurden mithilfe der Harry-Kroll-Foundation kontaktlose Fieberthermometer finanziert, die den Kindergartenalltag erleichtern.

Des Weiteren hat die Stiftung durch bezuschussende Fördermittel die Realisierung von Therapieplatzerweiterungen und Projektdurchführungen unterstützt, die gemeinnützige Projekte und das Vereinsleben in der Region, trotz Corona, am Leben erhalten.

Auf die persönliche Spendenübergabe musste die Harry-Kroll-Foundation dieses Jahr verzichten. Wer ein Projekt fürs nächste Jahr plant, sollte die Website www.harrykroll-foundation.com unter „Glück finden“ im Blick behalten.

Die geförderten Projekte

Die geförderten Projekte im Altkreis Crailsheim in der Kurzübersicht: Quellhof, Kirchberg Jagst: Anschaffung von Meditationskissen für das Tagungsprogramm.

Sternenzauber und Frühchenwunder, Schrozberg: Zuschuss für eine Wendepuppe für Geschwisterkinder von Frühchen.

Hohenloher Wandergermanen, Schrozberg: Überraschungspräsente für erfolgreiche Teilnehmer der Schnitzeljagd.

Städtischer Kindergarten Haus am See, Schrozberg: Anschaffung von kontaktlosen Fieberthermometern im Rahmen des Hygienekonzepts der Corona-Pandemie.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020