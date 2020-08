Hauchdünner Vorsprung entscheidet über Sieg

Rot am See.Es war das Wochenende von Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg). Nach den beiden Siegen im M* und M** sowie dem Sieg im Youngster S* hatte er auch im Großen Preis von Hohenlohe am Ende die Nase vorn. Auf der zwölfjährigen Hannoveraner Stute Aconda blieb er auch in der Siegerrunde der Springprüfung S* fehlerfrei in 38,16 Sekunden. Nur eine Zehntelsekunde trennte ihn von der ebenfalls fehlerfreien Zweitplatzierten Alina Hertwig (RV Meckenbeuren-Madenreute) auf dem zehnjährigen Hannoveraner Wallach Lucky, die in 38,17 Sekunden das Ziel erreichten. Auch Uwe Carstensen (RC Riedheim) auf Best of Balou folgte dicht auf den Fersen. Er absolvierte die Siegerrunde auf dem sechzehnjährigen Württemberger Wallach von Baliu du Rouet aus einer Cento Mutter mit einer Nullrunde in 38,50 Sekunden. Platz vier belegten Maren Wittenborn (RPZV Ketsch) und Obora’s Quiss (0.00/38,82), die bereits im S*-Springen vom Samstag den zweiten Platz belegt hatten. Auf Rang 5 folgte Britt Roth (RFV Zeiskam) mit Thekla-Carola (0.00/38,93). Sechster wurde Sebastian Heller (RV Winnenden) mit Quinaro. Auf den weiteren Plätzen folgten Thomas Volk (RC Aischbach Gültstein) mit Limerick, Sven Schlüsselburg (RV Ilsfeld) auf Ballyto. Den finalen neunten Rang belegte Niels Carstensen (RC Riedheim) auf FBW Cornflake.

Der neunjährige Württemberger Wallach von Chucas (Muttervater Continue) stammt aus Zucht und Besitz von Dr. Seemann vom Gestüt unterm Hohenstaufen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020