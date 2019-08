Harmonie-Kurs durch die Stadt

Fünf Laufveranstalter in der Region haben sich zur Laufgemeinschaft Tauberfranken zusammengeschlossen und führen im laufenden Jahr die Laufserie durch.

Schrozberg. Nachdem die Elpersheimer Strecke auf dem Radweg um das Weikersheimer Schloss führte und in Assamstadt in den kühlen Wald, erwartet die Läufer am Samstag, 20. Juli ab 17 Uhr in Schrozberg ein harmonischer Stadtkurs.

Die

...