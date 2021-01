Schwäbisch Hall.Rund 2000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge. Als am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 30-Jähriger seinen VW Touran in der Straße "In den Herrenäckern" in Schwäbisch Hall parkte, vergaß er offenbar den Wagen gegen Wegrollen ausreichend zu sichern. Der Pkw machte sich daraufhin selbstständig und rollte gegen einen geparkten Dodge Caliber.



© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.01.2021