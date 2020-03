Häusliche Isolation angeordnet

Hohenlohekreis.Ein zweiter Coronavirus-Fall im Hohenlohekreis ist am Sonntag bestätigt worden. Es handle sich um eine Frau aus der Gemeinde Pfedelbach, sie weise Symptome auf, eine stationäre Aufnahme sei jedoch nach derzeitigem Stand nicht notwendig. Sie befinde sich in häuslicher Isolation und steht in Kontakt zum Gesundheitsamt des Hohenlohekreises.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird das

...