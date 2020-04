„Häisd’n’Däisd“ verschiebt Gastspiel

Neustadt/Aisch.Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Gastspiel der Fränkischen Musik- und Kabarettgruppe „Häisd´n´Däisd“ unter dem Titel „Eigentlich ghört draufgehaut“ in Neustadt/Aisch, das für den 24. Mai vorgesehen war, verschoben. Es gibt bereits einen Nachholtermin: Das Konzert ist jetzt für Sonntag, 27. September, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) geplant. Der Veranstalter informiert, dass alle bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin behalten. Das Konzert findet in der NeuStadtHalle am Schloss in der Würzburger Straße 48 statt.

Seit 1998 balancieren Häisd’n’Däisd“ locker, unkonventionell, vielstimmig und mit komödiantischem Talent über die Bühnenbretter. Die Musiker sind gerngesehene Gäste der „Wirtshausmusikanten“ und der „Brettl-Spitzen“ im Bayerischen Rundfunk. Es gibt noch Karten für die Veranstaltung unter .www.reservix.de und www.printyourticket.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020