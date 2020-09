Grünes Licht für Ausbau der A 6

Feuchtwangen/Schnelldorf.Die Regierung von Mittelfranken hat grünes Licht für den Ausbau der A 6 von der Landesgrenze bis östlich des Autobahnkreuzes Feuchtwangen/Crailsheim gegeben. Mit einem Planfeststellungsbeschluss wird damit das Baurecht für den sechsspurigen Ausbau der A 6 Heilbronn-Nürnberg geschaffen.

Anlagen werden angepasst

Der Abschnitt ist etwa 9,2 Kilometer lang und beginnt unmittelbar an der Landesgrenze. Er endet 900 Meter östlich des Autobahnkreuzes Feuchtwangen/Crailsheim, westlich der Unterführung der Kreisstraße AN 5 unterhalb der A 6, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung von Mittelfranken.

Innerhalb des Ausbauabschnittes liegen das Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim, die Anschlussstelle Schnelldorf sowie die unbewirtschaftete Rastanlage Rothensteig.

Diese Anlagen sollen beim Ausbau an den künftigen sechsspurigen Querschnitt der Autobahn angepasst werden.

Dazu sind auch abschnittsweise Anpassungsarbeiten an der A 7 im Bereich des Autobahnkreuzes vorgesehen.

Zudem müssen mehrere Wege und Bachläufe angepasst und abschnittsweise verlegt werden.

Lärmschutz notwendig

Zum Schutz der Bewohner der in der Umgebung liegenden Ortschaften werden Lärmschutzwände und Lärmschutzwälle, auf welche teilweise auch noch Lärmschutzwände aufgesetzt werden, mit einer Gesamthöhe zwischen vier Metern und neun Metern errichtet.

Die Lärmschutzanlagen sind allesamt südlich der A 6 geplant und beginnen etwa auf Höhe von Grimmschwinden. Sie erstrecken sich von dort nahezu durchgängig bis zur Kreuzung der A 6 mit der Kreisstraße AN 4.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020