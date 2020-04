Großzügige Hilfe in dramatischer Lage

Eine Spende in Höhe von 60 000 Euro hilft dem Freilandmuseum Wackershofen in schwieriger Zeit.

Wackershofen. Dem Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen fehlen derzeit und auf absehbare Zeit die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen aufgrund der angeordneten Schließung.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Museen vorerst geschlossen bleiben, Veranstaltungen sind bis mindestens Ende August verboten. Beides treffe das Freilandmuseum hart, denn, anders als bei den meisten Museen in Landes- oder kommunalen Trägerschaften, bildeten diese Einnahmen einen erheblichen Teil des Etats des Museums und würden für den laufenden Betrieb gebraucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Freilandmuseums. Ein großer Teil dieser stehenden Kosten fallen auch während der Schließzeit an, dadurch steuere das Freilandmuseum auf eine dramatische finanzielle Notlage zu, heißt es weiter. Auf diese Situation ist auch ein Freilichtmuseumsfreund aus dem Hessischen aufmerksam geworden.

Dieser war bereits mehrfach andernorts als Mäzen von Freilichtmuseen in Erscheinung getreten und hat sich, angesichts der Situation in Wackershofen, kurzfristig zu einer Spende in Höhe von 60 000 Euro entschlossen.

Der Vorsitzende des Vereins Hohenloher Freilandmuseum, Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim und Museumsleiter Michael Happe äußerten ihren großen Dank für diese alles andere als alltägliche Form der Unterstützung.

Mit der Spende würden die Probleme nicht gelöst, sie trage aber dazu bei, die Folgen der Schließung abzumildern. Weitere Spenden sind willkommen, Informationen dazu werden auf der Homepage des Freilandmuseums gegeben: www.wackershofen.de

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020