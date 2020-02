Große Leidenschaft für das Quartettspiel

Aub.Im Haus Ars Musica in Aub findet am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr bei freiem Eintritt ein Kammerkonzert mit dem Audax Saxophonquartett statt.

Die vier Musikerinnen verbindet die uneingeschränkte Leidenschaft für die Kammermusik, insbesondere für das Quartettspiel. 2018 gewann das Quartett beim Kammermusik-Wettbewerb um den Wolfgang- und Maria-Fischer-Flach-Preis den Förderpreis und konzertierte in der Würzburger Residenz. Im Sommer 2019 nahmen Musikerinnen am International Chamber Music Campus der Jeunesses Musicales auf Schloss Weikersheim teil und konnten mit renommierten Kammermusikgrößen an ihrem vielseitigen Repertoire feilen. Angespornt von dieser Bestätigung haben sie sich große Ziele gesetzt, nicht zuletzt, um ihrem Namen (audax = lateinisch mutig, kühn) gerecht zu werden.

Die Besetzung: Christina Bernard (Sopransaxophon), Ann-Kathrin Grammel (Altsaxophon), Chisa Nagashima (Tenorsaxophon) und Regina Reiter (Baritonsaxophon).

