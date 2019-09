Größter Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte

Brettheim/Rüsselsheim.Die erste Mannschaft des Mc Hohenlohe aus Brettheim feierte jüngst bei den Mainland-Games in Rüsselsheim den größten Erfolg in der bisherigen neunjährigen Vereinsgeschichte. Das Team sicherte sich den ersten Platz. Die zweite Mannschaft kam auf Platz zwölf. Insgesamt 39 Mannschaften kämpften um die Klassensiege in den Kategorien Team-Frauen, Team-Mix und Team-Männer. Unter dem Dauerregen litten nicht nur die Sportler, sondern auch das gesamte Beiprogramm mit schottischem Markt, Kinder-Highlandgames, Schau-Schafehüten usw. Musik und Tanz-Programme auf der Bühne rundeten die dreitägige Veranstaltung ab. Am Sonntag fanden zeitgleich Highland-Games in Stuttgart statt, die dann noch von einer gemischten Mannschaft Mc Hohenlohe mit dem dritten Platz abgeschlossen wurde.

Interessierte Männer aus Hohenlohe können sich unter Telefon 01759 969206 bei den Mc Hohenloher oder auf Facebook melden, um gemeinsam ab nächsten April ins zehnte Jahr von Mc Hohenlohe zu starten. Gleiches gilt für Frauen, für sie ist ein eigenes Team im Aufbau.

Die Saison 2019 der Highland-Gamer ist wieder rechtzeitig vor der Muswiese beendet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019