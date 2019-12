Gravierender Personalmangel

Crailsheim.Aufgrund des akuten Personalmangels im Erzieherbereich müssen die Betreuungszeiten in der Kindertagesstätte Betty-Essinger-Weg angepasst werden. Ab dem 1. Januar ist das „Safari Kinderhaus“ im Stadtteil Kreuzberg freitags nur noch bis 13 Uhr geöffnet. Eltern, die eine Nachmittagsbetreuung für ihre Kinder benötigen, müssen zudem eine Arbeitgeberbescheinigung einreichen. Die Nachwuchsfindung stellt die Kommunen landesweit vor ein immer größeres Problem.

Der Fachkräftemangel im Erzieherbereich wird auch in Crailsheim immer deutlicher spürbar. Schon seit längerem ist die Stadtverwaltung verstärkt auf der Suche nach Erzieherinnen und Erzieher für die städtischen Kindertageseinrichtungen. In der Kindertagesstätte Betty-Essinger-Weg „Safari Kinderhaus“ im Stadtteil Kreuzberg hat sich der Personalnotstand mittlerweile derart verschärft, dass das reguläre Betreuungsangebot nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wie es seitens der Stadt in einer Pressemitteilung heißt.

Aufgrund von unbesetzten Stellen, Schwangerschaften und Krankheiten ist die Aufsichtspflicht der Kinder von täglich zehn Stunden nicht mehr gewährleistet. In den 19 städtischen Kindertagesstätten in Crailsheim existieren derzeit mehrere offene Stellen, die seit längerem nicht besetzt werden konnten. Am dramatischsten fällt das Missverhältnis in der Kita Betty-Essinger-Weg aus, wo das fehlende Personal nicht mehr durch Mehrarbeit oder Springkräfte ausgeglichen werden kann.

Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung entschieden, dass ab dem 1. Januar 2020 die Einrichtung am Freitagnachmittag bereits ab 13 Uhr geschlossen wird. Darüber hinaus müssen Eltern, die für ihre Kinder eine Nachmittagsbetreuung montags bis donnerstags nach 13 Uhr benötigen, eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen.

Mit diesen Maßnahmen erfüllt die Stadt dennoch weiterhin die gesetzlichen Vorgaben von einer Betreuungszeit von sechs Stunden pro Tag.

„Wir bedauern sehr, dass wir diesen Schritt gehen mussten. Wir hoffen, dass wir zeitnah neue Erzieherinnen und Erzieher finden, sodass wir möglichst bald wieder eine Betreuung zu den gewohnten Zeiten ermöglichen können“, erklärt Margit Fuchs, Ressortleiterin Bildung & Wirtschaft.

Die Einschränkungen bleiben solange bestehen, bis sich der Personalnotstand entspannt hat.

