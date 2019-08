Gestern und Heute im Bild

Gerabronn.Der Förderverein Nebenbahn Blaufelden-Gerabronn-Langenburg veranstaltet am 7. und 8. September veranstaltet sein Bahnhofsfest ab jeweils 10 Uhr im Kulturbahnhof Gerabronn.

Am Samstag, den 7. September findet der Flohmarkt im Güterschuppen und auf dem Bahnhofsgelände statt. Standanmeldungen sind noch unter Telefon 07955 / 926390 möglich.

Auch am Sonntag, dem „Tag des offenen Denkmals“, kann unsere Fotoausstellung besichtigt werden. Des Weiteren informiert der Förderverein über den aktuellen Stand der Nebenbahnreaktivierung, sowie über die weiteren Fortschritte der Sanierungsmaßnahmen am Kulturbahnhofbahnhof. Das fortschreitende Modelleisenbahnprojekt kann besichtigt werden. Für die kleinen Gäste steht an beiden Tagen eine Hüpfburg bereit.

Die Reaktivierung der rund zwölf Kilometer langen Nebenbahn von Blaufelden über Gerabronn nach Langenburg ist Ziel des Vereins. Dieses Projekt steht unter dem Motto „Wir stellen die Weichen für die Zukunft“ in Bezug auf die Stärkung des ländlichen Raumes und dem drohenden Bevölkerungsrückgang und dessen mögliche Folgen für die Region. Ein Projekt, das durchaus einen Beitrag gegen den Klimawandel in Form der alternativen Mobilität bieten kann.

In der Fotoausstellung des Fördervereines werden die bisherigen Tätigkeiten dargestellt. Diese beinhaltet eine Mischung von früher, von vor wenigen Jahren, heute und einem Ausblick auf Künftiges. pm

