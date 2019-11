„Geschwistertrennung“ erzeugt Ärger

Nach einer kontroversen Diskussion hat der Schrozberger Gemeinderat einen Neubau beschlossen.

Schrozberg. Gut eineinhalb Stunden hat der Schrozberger Gemeinderat über die Kindergarten-Bedarfsplanung diskutiert – aufmerksam beobachtet von vielen Müttern und einigen Vätern. Die Plätze für die Zuschauer reichten nicht aus, einige verfolgten die Sitzung im Stehen, andere nahmen auf der Fensterbank Platz.

Wie das Angebot an Kindergartenplätzen im Stadtgebiet und vor allem im Hauptort entwickelt werden soll, ist seit langem ein Thema in Schrozberg. Der Grund ist eigentlich erfreulich: Es gibt immer mehr Kinder, und insbesondere die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder ab zwei Jahren steigt.

Im Augenblick können in allen Kindergärten Kinder ab zwei Jahren betreut werden. Das gilt für die städtischen Kindergärten in Bartenstein (25 Plätze), Leuzendorf (59 Plätze) und Schrozberg (55 Plätze) ebenso wie für den evangelischen Kindergarten (59) und den katholischen Kindergarten (36 Plätze), die sich beide im Hauptort befinden. Eine Kinderkrippe im eigentlichen Sinn, in der also alle Kindern unter drei Jahren betreut werden können, gibt es dagegen nur im städtischen Kindergarten im Hauptort, dem „Haus am See“. Die Plätze reichen nicht aus, in allen Kindergärten werden Wartelisten geführt.

Gerade im Hauptort aber ist mit einem weiter steigenden Bedarf an Krippenplätzen zu rechnen, wie Hauptamtsleiter Helmut Hüttner dem Gemeinderat erläuterte. Dafür sprächen allein schon die Erweiterung des Baugebiets „Brühl Nord“ und der Bau von Wohnhäusern in der Albrecht-Dürer-Straße. Die Stadt hat sich Rat beim Kommunalverband für Jugend und Soziales geholt. Dessen Empfehlung läuft zum einen darauf hinaus, für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren eine neue, zentrale Einrichtung mit zwei Gruppen zu schaffen. Zum anderen sollen in den bestehenden Kindergärten, also auch in Bartenstein und Leuzendorf, nur noch Kinder ab drei Jahren, allenfalls ab zwei Jahren und neun Monaten betreut werden.

Dass dieses Modell zur Folge haben kann, dass Kinder aus einer Familie verschiedene Kindergärten besuchen müssen, hat für erhebliche Aufregung unter den Eltern gesorgt. 367 von ihnen haben eine Unterschriftenliste unterzeichnet, mit der sie sich gegen die „Geschwistertrennung“ wehren. Sie fordern, dass Kinder ab zwei Jahren in die Einrichtung gebracht werden dürfen, die bereits ihre Geschwister besuchen.

Kontroverse Debatte

Einigkeit herrschte im Gemeinderat in der Frage, wie kurzfristig zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen werden können. Dies soll nach dem Beschluss des Stadtparlaments mit einer zusätzlichen Gruppe geschehen, die vorübergehend im evangelischen Gemeindehaus eingerichtet wird. Kontrovers wurde dagegen über die Frage diskutiert, ob im Hauptort eine neue, zentrale Kinderkrippe gebaut werden soll.

Die Bedenken richten sich dabei nicht nur auf die Geschwistertrennung, die für Eltern zusätzliche Wege und für Kinder eine zusätzliche Eingewöhnung bedeuten könnte. Kritisch betrachtet wurde auch der Umstand, dass bei Einrichtung dieser zentralen Krippe das Betreuungsangebot in den Außenorten verringert würde.

Keine Mehrheit fand ein Antrag von Stadtrat Hans-Joachim Feuchter, im Beschluss den Begriff „Neubau“ durch „Bau“ zu ersetzen, um so offenzulassen, wie die Krippe geschaffen werden soll. Stadträtin Susanne Martens hatte beantragt, einen Ausschuss einzusetzen, der ein Zukunftskonzept für die Kindergärten entwickeln sollte.

Sie zog ihren Antrag zurück, nachdem in der Diskussion deutlich geworden war, dass es ein Gremium in der von ihr vorgeschlagenen Besetzung bereits gibt.

Der Antrag der Verwaltung, eine neue, zentrale Krippe zu bauen, wurde mit großer Mehrheit angenommen. Gegen ihn stimmte lediglich Erich Wollmershäuser. Mit der Planung der Krippe hat der Gemeinderat einstimmig das Architekturbüro Fleck beauftragt. erz

