Gesamtkosten bei über zwei Millionen Euro

Crailsheim.In der Burgbergstraße 35/36/39 sollen in absehbarer Zeit Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlingsfamilien in der Anschlussunterbringung geschaffen werden.

In den Häusern in der Burgbergstraße soll neues Leben einkehren. Bereits jetzt starten die Bauarbeiten für die Hausnummer 39. Ein Jahr später folgen dann die Wohnhäuser 35 und 36.

In Zukunft werden die bisher ungenutzten Dachgeschosse ein Zuhause für Obdachlose und Flüchtlingsfamilien in der Anschlussunterbringung bieten. Für den neuen Wohnraum in der Burgbergstraße 39 soll der Dachaufbau komplett erneuert sowie das Dach gedämmt und mit neuen Dachziegeln eingedeckt werden. Zudem sorgen künftig 28 neue Dachliegefenster für natürliches Licht in den einzelnen Räumen, wie Jeremy Atkinson, als einer der leitenden Architekten, erläutert.

„Auch der Flurbereich wird genügend Helligkeit bieten, indem wir eine große Gaube in das Walmdach einbauen“, führt Atkinson fort. Überdies werden die Wohnungen mit neuen Bädern und neuer Gebäudetechnik ausgestattet sein. Insgesamt sollen sechs Wohneinheiten in der Hausnummer 39 entstehen, in den Gebäuden 35 und 36 werden es sieben sein. Auch die Geschichte des Fliegerhorstes findet einen Platz, um erzählt zu werden. Im Torbogen zwischen den Gebäuden 35 und 36 wird eigens ein Ausstellungsraum eingerichtet. Zahlreiche kleine Schätze befinden sich auch heute noch dort, die die Geschichte des Fliegerhorstes dokumentieren, weiß der zweite verantwortliche Architekt Konrad Wysocki zu berichten.

Die Kosten belaufen sich für alle drei Wohnhäuser auf 2,1 Millionen Euro. Eine Fertigstellung ist jeweils ein Jahr nach Baubeginn geplant.

Freitag, 17.04.2020