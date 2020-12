Gertrud Fischer seit 1972 immer dabei

Der TSV Schrozberg hat 88 Sportabzeichen verliehen. Die 80-jährige Gertrud Fischer ist bereits zum 49. Mal dabei gewesen – Rekord in Schrozberg.

Schrozberg. Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit: Um das Deutsche Sportabzeichen zu erhalten, muss aus jeder dieser Disziplingruppen eine Übung bestanden werden. Das Spektrum reicht von der Sprintstrecke bis zur 20-Kilometer-Fahrradstrecke; vom Weitsprung bis zum Medizinball-Wurf. Die dafür benötigten Zeiten oder die erreichten Weiten ergeben dann, ob der Sportler das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold erhält.

Je nach Altersstufe sind die Ansprüche unterschiedlich hoch. Jeder muss auch einen Nachweis erbringen, dass er schwimmen kann. Somit bildet das Sportabzeichen einen Querschnitt durch verschiedene Bewegungsarten ab.

Gertrud Fischer ist nicht nur eine von 36 Erwachsenen, die das Abzeichen in diesem Jahr in Schrozberg erkämpft haben. Sie hat es bereits zum 49. Mal errungen und ist damit die Spitzenreiterin.

Die 80-Jährige sprang dafür 31-mal in Folge durch das Springseil, schwamm 200 Meter in rund siebeneinhalb Minuten und 25 Meter in gut einer halben Minute. Außerdem warf sie den zwei Kilogramm schweren Medizinball knapp sechseinhalb Meter weit. Lohn der Anstrengungen ist das Abzeichen in Gold.

52 Kinder und Jugendliche

Seit der Einweihung des Schrozberger Sportstadions im Jahr 1972 hat Gertrud Fischer das Abzeichen jedes Jahr mit großer Freude und viel Spaß abgelegt. Trotz einer Schwangerschaft und zweier Verletzungen konnte sie seither ununterbrochen jeden Sommer auf dem Sportplatz aktiv sein.

„Früher habe ich mich mit Tennisspielen und Joggen fitgehalten. Heute gehe ich mit meinem Mann regelmäßig spazieren und im Sommer fahren wir mit dem Rad“, sagt die rege Seniorin.

„Auch 52 Kinder und Jugendliche waren in diesem Jahr erfolgreich“, berichtet die Stützpunktleiterin Rosemarie Horn-Götz mit Blick auf die Statistik. Darin sind auch elf Familiensportabzeichen vermerkt. Dafür mussten mindestens drei Familienmitglieder aus mindestens zwei Generationen an den Start gehen.

„Mit so vielen Teilnehmern habe ich in diesem Jahr gar nicht gerechnet“, freut sich Horn-Götz im Hinblick auf das Corona-Virus über die große Teilnehmerzahl.

Die Erwachsenen haben 30-mal Gold und sechsmal Silber erkämpft, bei den Jüngeren gab es neben 19-mal Gold und 18-mal Silber 15 bronzene Abzeichen zu verleihen.

„Hätten alle, die das Sportabzeichen begonnen haben, dies auch beendet, hätten wir sogar noch einige Absolventen mehr“, resümiert Rosemarie Horn-Götz und weist darauf hin, dass auch Nichtmitglieder des Sportvereins mitmachen könnten.

Obwohl die Disziplinen alle im Freien abgenommen werden konnten, mussten Abstände und Hygienevorschriften eingehalten werden. Desinfektionstücher und Einmalhandschuhe gehörten heuer deshalb neben dem Notizblock, der Stoppuhr und dem Maßband zur Standardausrüstung auf dem Sportplatz.

Bisher wurde im Dezember immer ein Treffen aller Absolventen organisiert, bei dem die Urkunden und Abzeichen überreicht wurden. Heuer muss dieses ausfallen und die Unterlagen werden an jeden einzelnen verteilt.

Die Namen der Sportler

Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sind: (Erwachsene) Anneliese Ackermann, Thorsten Arbanas, Doris Bauer, Heinz Bauer, Stefan Bauer, Thomas Baumann, Jürgen Beck, Gertrud Fischer, Claudia Hanselmann, Matthias Himmelein, Sonja Himmelein, Simone Hörner, Antje Klenk, Gisela Klingert, Tanja König, Tanja Möbus, Manfred Müller, Claudia Quadri, Gerold Rabenstein, Sabrina Rabenstein, Timo Rabenstein, Annette Schaffert, Friedrich Schaffert, Werner Schmidt, Alexander Sylka, Manfred Weber, Heike Wollkershäuser, Stefanie Wüstner, Annette Zobel, Reiner Zobel, Sabrina Zobel.

Kinder und Jugendliche: Luisa Ackermann, Loreen Balzer, Leon Bauer, Hannes Ehlert, Noah Fertich, Jannis Feuchtmüller, Hannes Fischer, Ingmar Göller, Madlen Göller, Alexandra Gretz, Jenny Hachtel, Felix Hanselmann, Madita Hanselmann, Leni Herbst, Tim Hetzel, Dominik Hildner, Moritz Himmelein, Jan Hofmann, Jana Jeremic, Eric Jöchner, Maike Jung, Hannes Klingert, Robin Klingert, Jara Klöpfer, Cara Kolb, Luca Kolb, Fabian König, Lea König, Melissa König, Sarah König, Sofie Kraft, Franziska Krauß, Leo Kreiselmayer, Luis Ley, Alisa Marschick, Phil Möbus, Tim Möbus, Janne Oberndörfer, Emilia Quadri, Jannis Quadri, Finja Schaffert, Sina Schaffert, Paul Schestkov, Konstantin Schestkov, Jael Ströbel, Marvin Szücs, Paul Szücs, Marie Weber, Ben Weiß, Alina Wüstner, Noah Wüstner.

Familien: Bauer, Hanselmann, Himmelein, Klingert, König, Möbus, Quadri, Schaffert, Rabenstein, Wüstner, Zobel.

Sommers wie winters

Rosemarie Horn-Götz mit 41 Abzeichen, Kurt Schestag mit 42, Rosa-Maria Brasch und Gerda Hörner mit jeweils 43 Auszeichnungen sind der Spitzenreiterin Gertrud Fischer auf den Fersen. Beim nächsten Sportlerball erhält Hans Brasch sein Abzeichen überreicht. Er hat es zum 30. Mal erfolgreich abgelegt.

Die Abnahmeberechtigten des Deutschen Sportabzeichens gehören der Leichtathletikabteilung des Turn- und Sportvereins Schrozberg an. Trainiert wird sommers (Sportplatz) wie winters (Halle) dienstag- und donnerstagabends. Die genauen Zeiten stehen auf der Homepage unter www.tsv-schrozberg.de.

