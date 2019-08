Gemeinsam 170 Dienstjahre geleistet

Künzelsau.Jens Renner, Leiter des Service Centers Vertrieb bei der Albert Berner Deutschland GmbH, ehrte gemeinsam mit Rouven Schimke, verantwortlich für die Abteilungen Auftragsabwicklung und Nummernschildverstärker, fünf Berner-Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit.

Roland Bopp arbeitet seit 25 Jahren für das Unternehmen und wohnt in Krautheim. Seit nunmehr 30 Jahren ist Oliver Harsch Teil des Berner-Teams. Carola Fischle-Kappes (wohnhaft in Amrichshausen) trat im Jahr 1984 in das Unternehmen ein und wurde für stolze 35 Berner Jahre geehrt.

Auf beeindruckende 40 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Albert Berner Deutschland GmbH können Margit Rupp (wohnhaft in Kupferzell) und Bernhard Ruck aus Mulfingen mittlerweile zurückblicken. Margit Rupp ist aktuell als Assistentin des Leiters des SCV tätig. Alle anderen Jubilare arbeiten im Bereich des Customer Service. Jens Renner und Rouven Schimke dankten den Jubilaren für ihren jahrelangen Einsatz und für die Treue zum Unternehmen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019