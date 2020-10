„Gemeinde ist sehr gut aufgestellt“

Schrozberg.24 Jahre lang hat sie Verwaltungserfahrung bei der Stadt Schwäbisch Gmünd gesammelt, 16 Jahre lang war sie Bürgermeisterin von Gschwend – bis 2016: Rosalinde Kottmann kennt sich aus im Reich der Paragrafen, Bebauungspläne und Ergänzungssatzungen. Anders formuliert: Sie weiß, wie ein Rathaus organisiert sein sollte. Um ihr Wissen weiterzugeben, hat sie nach ihrer Verwaltungskarriere das Beratungsbüro „Local Service“ gegründet.

Und der Schrozberger Gemeinderat hat dieses Büro im Juli mit Organisationsuntersuchungen für Verwaltung und Bauhof beauftragt. In der jüngsten Sitzung stellte sich Kottmann dem Gremium vor. Mittlerweile seien alle Mitarbeiter des Rathauses angeschrieben worden, berichtete Kottmann, die Stadtverwaltung habe ihr Unterlagen zur Verfügung gestellt, es hätten Einzelgespräche stattgefunden. Außerdem werde per Fragebogen der Ist-Zustand erhoben, ehe es an die Auswertung gehe. Daraus sollen ein Organigramm und ein Abschlussbericht mit Verbesserungsvorschlägen folgen. Optional begleitet „Local Service“ den anschließenden organisatorischen Prozess – ließe sich diese Zusatzleistung aber natürlich bezahlen.

Kottmann hatte schon ein Zwischenfazit parat: „Ich darf an dieser Stelle sagen, dass Sie ein sehr gut aufgestelltes Haus haben, mit sehr motivierten, qualifizierten Mitarbeitern.“

Stadtrat Hans-Joachim Feuchter (WfJ) wollte wissen, inwiefern man Schrozberg mit anderen Kommunen vergleichen könne. Das sei immer sehr schwierig, antwortete Kottmann, weil die Strukturen meist sehr unterschiedlich seien.

Lothar Mühlenstedt (CDU) dachte indes laut darüber nach, ob es Fluch oder Segen sei, dass die Beraterin aus der Verwaltung kommt – schließlich sehe sie alles „mit Verwaltungsaugen“, und man wolle doch vorankommen. Kottmann betrachtet ihren Hintergrund wenig überraschend als „großen Vorteil“. Und Ulrich Herrschner (FWV) sagte: „Mir ist es wichtig, dass man die Verwaltung mitnimmt.“ Er sei ein Freund der Reform, nicht der Revolution. seb

