Gemeinde geht an die Schmerzgrenze

Die Blaufeldener Finanzlage ist in den kommenden Jahren äußerst angespannt. Große Investitionen stehen an, nicht alle sind direkt sichtbar. Umso wichtiger ist’s, die Bürger mitzunehmen.

Blaufelden. Bürgermeisterin Petra Weber ist da ganz klar: „Wir müssen’s tun.“ Pflichtaufgaben und wichtige Infrastrukturmaßnahmen stehen vielzählig ins Haus. Die zentrale Großkläranlage samt Zuleitungen muss her. Überall im Gemeindegebiet soll schnell im Internet gesurft werden können. Das Hallenbad bedarf einer Sanierung. Für eine bessere ärztliche Versorgung steht die Vision eines Versorgungscampus im Raum. Baugebiete werden erschlossen. Der Kindergarten in Gammesfeld wird gerichtet. Die Stadtsanierung geht in die Endphase. Herrentierbach bekommt ein neues Löschfahrzeug. Kanalsanierungen stehen an, außerdem Investitionen in die Digitalisierung und die sonstige Infrastruktur der Erich-Kästner-Schule. Die Liste ließe sich noch fortführen. Und das alles bei zuletzt gestiegenen Personalkosten.

Schlecht vermittelbar

Also, wie gesagt: „Wir müssen’s tun“, so Weber kürzlich in der Haushalts-Sondersitzung des Blaufeldener Kommunalparlaments. „Was mich betrübt: Das meiste Geld wird in der Erde verbuddelt. Das ist der Bevölkerung schlecht vermittelbar.“ Genau darum gehe es jetzt aber, betonte Gemeinderat Werner Schieber wenig später: „Wir müssen rüberbringen, dass diese Aufgaben einfach notwendig sind für die Entwicklung der Kommune. Ich appelliere an jedes einzelne Gemeinderatsmitglied, den Bürgern nahezubringen, welche Leistungen wir bringen und bringen müssen.“

Hintergrund solcher grundsätzlichen Stellungnahmen und Appelle waren die Haushaltseckdaten für 2020, die Kämmerer Roland Bach zuvor referiert hatte. „Die Voraussetzungen sind nicht sehr gut“, lautete sein vorweggenommenes Fazit. Und dieses untermauerte er mit unerfreulichen Zahlen. Was früher die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (laufende Ausgaben) an den Vermögenshaushalt (Investitionen) war, ist nun der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt.

In Blaufelden handelt es sich dabei 2020 aller Voraussicht nach um einen „Zahlungsmittelunterschuss“ – will heißen: Unterm Strich steht ein Minus von rund 600 000 Euro. Das ordentliche Ergebnis – also die Erträge minus die Aufwendungen, wobei im neuen Haushaltsrecht auch Abschreibungen berücksichtigt werden – wird mit einem Minus von zwei Millionen Euro prognostiziert.

Dabei ist die Einnahmen-Situation weiterhin recht gut. So rechnet der Kämmerer etwa mit Gewerbesteuer in Höhe von 3,5 Millionen Euro und einem gemeindlichen Einkommenssteueranteil von gut 2,7 Millionen Euro. Dem steht aber „eine Masse an Ausgaben im Personalbereich und im Unterhaltungsbereich gegenüber“, wie Bach sagte. Fürs Personal werden wohl 3,9 statt zuletzt 3,5 Millionen Euro fällig. Dahinter stecken Tariferhöhungen, aber auch die Einrichtung des Waldkindergartens und gestiegene Ansprüche an andere Betreuungseinrichtungen.

Die Verschuldung der Gemeinde sollte Ende 2019 nach Plan rund 2,1 Millionen Euro betragen. In den kommenden Jahren steigt sie indes gewaltig an. Rund 4,3 Millionen sind zum 31. Dezember 2020 vorgesehen, 6,7 Millionen Ende 2021, 8,2 Millionen Ende 2022 – das sind dann rund 1500 Euro pro Einwohner. Erst danach soll es keine weiteren Steigerungen mehr geben.

Keine Sprünge mehr

„Sie sehen: Eigentlich sind jetzt keine Sprünge mehr möglich“, sagte Bürgermeisterin Weber. „Wenn es weitere Wünsche geben sollte, müssen wir stets einen Finanzierungsvorschlag machen, also auf andere Dinge verzichten.“ Man müsse eventuell über Steuer- und Gebührenerhöhungen nachdenken.

Die Gemeinde Blaufelden habe freilich durchaus noch Möglichkeiten, wirtschaftlicher zu arbeiten. Mit dem Baukosten-Controlling habe man begonnen, weitere Schritte müssten folgen. Eine Frage sei beispielsweise: Setzt man das vorhandene Personal zu einhundert Prozent effizient ein?

Gemeinderat Roland Sacher sprach sie damit aus der Seele. Ein Lohnkostenanteil von 40 Prozent sei recht hoch. Er regte einen Vergleich mit den Nachbargemeinden an. Außerdem bat er um „eine Übersicht, welche Dinge in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen“. Weber sagte eine solche Liste zu („Das liegt mir auch am Herzen“).

Sacher nahm derweil auch ein Stück der Dramatik aus der Haushaltsdiskussion: „Die Kosten relativieren sich ein bisschen.“ So würden die Abwasser-Investitionen im Nachhinein über Gebühren zurückfließen. „Und wir müssen da in den nächsten 30, 40 Jahren nichts mehr machen.“ Ähnliches gelte für die Breitbandverlegung. „Das sind auf jeden Fall langfristige Investitionen“, so Sacher – langfristige Investitionen, die kurzfristig gleichwohl eine Herausforderung sind.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020