„Gelebte Erinnerungskultur ist uns sehr wichtig“

Landtagspräsidentin Muhterem Aras besucht das Rabbinatsmuseum und geht den jüdischen Kulturweg in Braunsbach ab. Sie zeigt sich beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement.

Braunsbach. Eine schwarze Limousine mit Stuttgarter Kennzeichen fährt dieser Tage vor dem Rabbinatsmuseum in Braunsbach vor. Der Chauffeur öffnet die hintere Tür, und eine Frau mit schwarzen Haaren und blauem Kleid steigt aus. Sie setzt ihren Mund-Nasen-Schutz auf und geht in Richtung Simon- Berlinger-Haus.

„Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind“, so begrüßt Elisabeth M. Quirbach, erste Vorsitzende des Fördervereins des Rabbinatsmuseums den Besuch aus der Landeshauptstadt. Muhterem Aras, Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, macht auf ihrer diesjährigen Gedenkstätten-Tour Station im Kochertal. „Ich will mich vor Ort informieren, was die Ehrenamtler, die sich für die Gedenkstätten engagieren, brauchen und wie das Land helfen kann“, sagt die Grünen-Politikerin.

Unter einem Dach gelebt

Nach Terminen in Ludwigsburg, Obersulm-Affaltrach und Schwäbisch Hall, wo sich Aras die KZ-Gedenkstätte Hessental angeschaut hat, lässt sie sich also den jüdischen Kulturweg in Braunsbach zeigen. Quirbach führt die Politikerin durch den Ort und zeigt ihr noch heute sichtbare Zeichen jüdischen Lebens in der Gemeinde. Beispielsweise eine hebräische Inschrift über der Tür eines Hauses an der Kirchsteige und ein so genanntes Doppeltürhaus in der Pfalzgasse, der ehemaligen Judengasse.

„Dort haben früher Juden und Christen unter einem Dach gelebt“, erklärt Quirbach Aras und ihrer Begleitung. Zu dieser gehören unter anderem der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner sowie Sibylle Thelen, Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung (ipb). Die ipb hatte die Gedenkstättenreise in Zusammenarbeit mit dem Büro der Landtagspräsidentin organisiert.

Mittel aufgestockt

Weiter geht es in den Rosensteinsaal, der ehemaligen Synagoge, die zur Burgenlandhalle gehört. Auf dem Weg zurück zum Rabbinatsmuseum zeigt sich Aras beeindruckt: „Hier wird das jüdische Leben wirklich deutlich. Es ist toll, dass Ehrenamtler sich so dafür einsetzen und es auch gegen Widerstände ermöglichen.“ Das wolle das Land unterstützen und habe die Mittel für die Gedenkstätten im Land für das kommende Jahr auf 2,2 Millionen Euro aufgestockt. „Ich bin dem Landtag dankbar, dass die überwiegende Mehrheit das unterstützt“, so Aras. Im Museum lässt sich Aras noch ausführlich die Ausstellungsstücke erklären. Und im Anschluss stellt sie auf Nachfrage mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr eines klar: „Das ist kein Wahlkampftermin. Uns ist eine Erinnerungskultur, wie sie auch hier in Braunsbach gelebt wird, wichtig. Denn wenn man unser Grundgesetz richtig verstehen will, muss man auch wissen, was davor war.“ Diese Gedenkstätten-Tour sei ihre dritte seit 2018. noa

