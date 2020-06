Geldautomaten geplündert

Künzelsau.Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag den Geldautomaten im Künzelsauer Hochschulgebäude geknackt und Bargeld gestohlen. Die Polizei teilt mit, dass die Unbekannten zuvor in das Gebäude eingebrochen sind, um in den Raum mit dem Automaten zu gelangen.

Die Kriminalpolizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem oder rund um das Hochschulgelände beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 / 9400 an die Kripo Künzelsau. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.06.2020