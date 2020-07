Gefangen im Wahn – und habgierig?

Enttäuschte Gesichter gab es bei Überlebenden und Hinterbliebenen angesichts des aus ihrer Sicht zu milden Urteils im Sechsfachmord-Prozess von Rot am See.

Ellwangen/Rot am See. Bei seinem Urteil über den Sechsfachmörder von Rot am See stützt sich das Landgericht Ellwangen auf das Gutachten des Psychiaters Dr. Peter Winkler und stuft Adrian S. als vermindert schuldfähig ein (wir

...