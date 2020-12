Geänderte Öffnungszeiten

Künzelsau.Während der Feiertage über Weihnachten und den Jahreswechsel gelten für die städtischen Einrichtungen teilweise geänderte Öffnungs- und Betriebszeiten:

Bürgerbüro im Rathaus: Vom 24. bis 27. Dezember und vom 31. Dezember bis einschließlich 3. Januar ist das Bürgerbüro geschlossen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag durchgehend von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Künzelsauer Bergbahn Betriebszeiten: Weihnachten: Donnerstag, 24. Dezember, von 6.15 bis 15 Uhr; Freitag, 25. Dezember und Samstag, 26. Dezember, von 9 bis 20 Uhr. Silvester: Donnerstag, 31. Dezember, von 6.15 bis 17 Uhr. Neujahr: Freitag, 1. Januar, von 9 bis 20 Uhr. Feiertag Heilige Drei Könige: Mittwoch, 6. Januar, von 9 bis 20 Uhr.

Bücherei und Markt

Die Stadtbücherei ist vom 24. Dezember bis 11. Januar geschlossen.

Über das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel findet der Wochenmarkt im kleineren Rahmen von 8 bis 12.30 Uhr am Unteren Markt statt: am Dienstag, 22. Dezember, am Donnerstag, 24. Dezember, am Dienstag, 29. Dezember sowie am Donnerstag, 31. Dezember. Am Dienstag, 5. Januar, fällt der Wochenmarkt aus. Ab Freitag, 8. Januar, bieten die Markthändler wieder wie gewohnt dienstags und freitags ihre Waren auf dem Wochenmarkt an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020