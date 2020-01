Gartenschau-Bewerbung auf Prüfstand

Crailsheim.Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat bekanntgegeben, dass am 6. April eine bis zu zehnköpfige Fachkommission nach Crailsheim reisen wird, um die Landesgartenschau-Flächen zu besichtigen.

Oberbürgermeister Dr. Grimmer möchte gemeinsam mit dem Planungsteam der Stadtverwaltung die Führung nutzen, um die Experten vom Crailsheimer Bewerbungskonzept zu überzeugen.

Die Vorbereitungen bei der Stadtverwaltung Crailsheim für den Besuch der Fachkommission zur Besichtigung der Landesgartenschau-Flächen laufen seit Dezember auf Hochtouren. Der Zeitplan des Besuchs ist dabei eng gesetzt. In zweieinhalb Stunden möchte die Kommission, die aus Vertretern der Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH, dem Städtetag sowie Gemeindetag Baden-Württemberg und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz besteht, sich einen Überblick über die Flächen verschaffen.

Oberbürgermeister Grimmer wird die Kommissionsmitglieder dabei gemeinsam mit Sozial- & Baubürgermeister Jörg Steuler vom Gleisdreieck durch die Türkei bis in die Jagstauen führen. An verschiedenen Stationen sollen den Fachleuten das eingereichte Vorhaben sowie die geographischen und infrastrukturellen Gegebenheiten präsentiert werden. „Mit der möglichen Konversion eines Industriegebiets, der Entwicklung eines modernen Wohnquartiers und dem Bau einer imposanten Netzbrücke als direkte Verbindung zur Innenstadt adressieren wir die kommunalen Herausforderungen hinsichtlich Wohnraum, Mobilität und Klimaschutz“, erläutert Oberbürgermeister Grimmer die Stärken der Crailsheimer Bewerbung. Der Crailsheimer Oberbürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass man dies auch am 6. April vermitteln werden könne. „Wir sind motiviert, gute Gastgeber für Baden-Württemberg zu sein und wollen auch das Gremium bei seinem Besuch in Crailsheim hiervon überzeugen. pm

