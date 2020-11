„Ganz normaler politischer Vorgang“

Schwäbisch Hall.Die Haller SPD-Kreistagsfraktion greift öffentlich auch andere Fraktionen an. Diese weisen die Vorwürfe zurück.

Nikolaos Sakellariou legte nach über elf Jahren im Kreistag sein Amt nieder (wir berichteten). Auslöser war ein Kreistagsbeschluss zum Abitur an der Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule (GMS) in Schwäbisch Hall. Die Mehrheit fordert damit den Haller Gemeinderat dazu auf, seinen Antrag auf die Genehmigung einer gymnasialen Oberstufe an der GMS am Schulzentrum West zurückzunehmen. Letztlich entscheidet das Kultusministerium. Wenn die GMS die Voraussetzungen erfüllt, dann wird eine gymnasiale Oberstufe eingeführt.

Missbrauch des Gremiums, Spielregeln des Umgangs im Kreistag verletzt: Die SPD-Kreistagsfraktion legte zum Sakellariou-Rücktritt nach und griff dabei nicht nur den Landrat, sondern auch andere Kreistagsfraktionen scharf an. Die Sprecher beziehen nun Stellung. Freie, CDU, FDP sowie AfD weisen die Vorwürfe zurück. Fraktionsvorsitzender Siegfried Trittner (Freie) erinnert an das Jahr 2013. Damals beantragte die Gemeinde Obersontheim eine Gemeinschaftsschule, deren Bürgermeister Trittner ist. Im Zuge des Verfahrens wurden die Nachbarkommunen Vellberg, Bühlertann und Bühlerzell gehört, sprachen sich mit Gemeinderatsbeschlüssen gegen eine Gemeinschaftsschule in Obersontheim aus. „Insofern ist es ein völlig legitimer Vorgang, dass sich die von den Auswirkungen einer neuen Schule betroffenen Schulträger gegen eine neue Schule positionieren. In dem aktuellen Fall ist es zwar so, dass das Beteiligungsverfahren schon abgeschlossen wurde, der Landkreis aber trotzdem die Möglichkeit hat, sich zu dem Thema politisch zu positionieren. Der Kreistag hat nur eine Aufforderung an die Stadt Hall zum Thema gerichtet. Er griff nicht in die kommunale Hoheit der Stadt ein“, so Trittner.

Den Vorwurf, es hätte eine Absprache mit Teilen des Kreistages gegeben, weisen die Freien zurück. „Wir wurden das erste Mal in der Kreistagssitzung mit dem Thema konfrontiert“, so Trittner.

Da der Kreistag „keinerlei Entscheidungsbefugnis in dieser Angelegenheit hat, sehe ich auch keine Notwendigkeit einer Behandlung vorab in Ausschüssen“, bezieht CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Zielosko Stellung. Meinung könne geäußert werden und brauche keine Vorberatung. Der „theatralische Abgang von Herrn Sakellariou muss von der SPD-Fraktion und dem SPD-Kreisverband verarbeitet werden und nicht von den Kreistagsfraktionen.“ Die in „epischer Breite“ von SPD-Kreisrat Georg Schlenvoigt formulierte Wertung des Sachverhalts und die enthaltenen Anschuldigungen seien aus der Luft gegriffen und unnötig. „Viel Lärm um nichts“, meint FDP-Fraktionsvorsitzender Stephen Brauer. An den beruflichen Gymnasien hätten Generationen von Schülern mit Mittlerer Reife als Eingangsvoraussetzung die Allgemeine Hochschulreife sowie eine gewisse fachspezifische Vorqualifikation für bestimmte Studiengänge erworben.

Es sei ein „ganz normaler politischer Vorgang“ gewesen, so AfD-Kreisrat Udo Stein. Das Verhalten von Sakellariou könne er „absolut nicht nachvollziehen“. Wenn Sakellariou nicht damit umgehen könne, dass aktuelle Sachlagen hinterfragt, geändert oder diskutiert werden, dann habe er ein seltsames Demokratieverständnis und disqualifiziere sich durch sein Verhalten. mha

