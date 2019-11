Gala für ehrenamtlich Tätige

Würzburg.Mit einer gelungenen Ehrenamtsgala bedankte sich der Landkreis Würzburg bei den Ehrenamtlichen des Landkreises. In den Mainfrankensälen Veitshöchheim, aus denen in Kürze wieder der TV-Quotenrenner „Fastnacht in Franken“ ausgestrahlt wird, wurden rund 500 Inhaber der 7000 Ehrenkarteninhaber per Los ausgewählt, diesem Event beizuwohnen.

In seiner Begrüßung rief Landrat Eberhard Nuß den Gästen zu: „Von solchen Menschen wie euch lebt die Gesellschaft“. Neben zahlreichen Arbeiten in den unterschiedlichsten Vereinen werden nach seiner Meinung, viele „staatliche Pflichtaufgaben“ von freiwilligen Helfern erledigt.

Das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen und zu würdigen, war schon immer ein großes Anliegen des scheidenden Landrats, der in Bayern als Motor der Ehrenamtskarte gilt und im Landratsamt bereit 2011 eine eigene Servicestelle Ehrenamt installierte.

Im Rahmen der Gala durften Nuß und seine Ehrenamtsbeauftrage bereits die 7000. Ehrenamtskarte an die Feuerwehrfrau Margarita Geier aus Randersacker überreichen. Die 1000. unbefristet gültige Goldene Ehrenamtskarte für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit gab es für Martin Deiser, Dirigent der Blaskapelle aus Zell.

Zu den kulturellen Höhepunkten zählte der Auftritt von den „Dreamscapes“, aus Würzburg, den 16 Kindern vom Zirkus Allemallach aus Theilheim und Ines Procter von Fastnacht in Franken mit einem Feuerwerk an Showeinlagen.

Mit einem große Buffet und einem von riesigem Beifall begleiteten goldenen Konfettiregen endete schließlich eine unvergessliche Ehrenamtsgala. brun

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019