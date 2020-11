Fußgänger auf Landstraße touchiert

Gerabronn.Bereits am Montag um 17.45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lenker eines Opel Meriva die Landstraße 1033 zwischen Gerabronn und Beimbach. Auf der Strecke erkannte der Opel-Fahrer einen Fußgänger, welcher die Landstraße in dieselbe Richtung beging. Aufgrund von Gegenverkehr kam es trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung zu einer leichten Berührung mit dem Fußgänger, welcher relativ weit links auf der Fahrbahn unterwegs war. Bereits unmittelbar vor dem Unfall kam es zu einer gefährlichen Situation, woraufhin der Polizei durch Verkehrsteilnehmer ein dunkel gekleideter Fußgänger in diesem Bereich gemeldet wurde. Der 36-jährige Fußgänger wurde im Anschluss von einem Autofahrer nach Weckelweiler gefahren.

