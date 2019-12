Fundstücke in neuen Formen

Schwäbisch Hall.Das Hällisch-Fränkische Museum in Schwäbisch Hall eröffnet eine neue Ausstellung im „Wintergarten“: Thomas Schury zeigt „Querschnitte“ vom 14. Dezember 2019 bis 1. März. Thomas Schury ist Bildhauer. Er arbeitet mit Stein und Holz. Für seine Werke verwendet er ausschließlich Fundstücke: Bruchsteine und Steinquader aus Abbruchmaterial, ebensolche Holzteile wie auch Treibholz. Diese Materialien bearbeitet er auf vielfältige Weise. Er gibt ihnen neue Formen, gestaltet die Oberfläche neu und erweckt sie dadurch zu neuem Leben. Die Präsentation zeigt einen Querschnitt durch Thomas Schurys Schaffen. Die Ausstellung wird am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr eröffnet. Gespräche mit Thomas Schury finden in der Ausstellung am Sonntag, 12. Januar, und am 16. Februar, jeweils um 14.30 Uhr statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019