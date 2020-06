Für Verlängerung der Bahn „S4“

Crailsheim.Der VCD Landesverband Bayern begrüßt, so eine Pressemittelung, dass die Verlängerung der Nürnberger S4 von Dombühl nach Crailsheim nun als möglich bestätigt wurde und fordert eine rasche Realisierung. „Der Ausbau der Nürnberger S-Bahn über die Landesgrenze bis in den großen Umsteigeknoten Crailsheim ist schon lange überfällig“, freut sich VCD-Landesvorstand Dr. Christian Loos.

„Dabei darf es aber nicht bleiben“, so Loos weiter, „eine S-Bahn hält öfter als ein Regionalzug. Dadurch sind die Wege zum Bahnhof für die Fahrgäste kürzer. Gerade das macht eine S-Bahn attraktiv. Daher sollte unbedingt geprüft werden, ob Stationen an der Strecke zwischen Ansbach und Crailsheim reaktiviert oder neu gebaut werden können. Ein Haltepunkt in Schalkhausen hätte sicher Potenzial, ebenso Ellrichshausen.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.06.2020