Für Baukindergeld gelten neue Kriterien

Schrozberg.Die Stadt Schrozberg fördert verstärkt die Schaffung von Wohnraum in Altbauten. Eine Arbeitsgruppe der Bürgerwerkstatt fertigt jetzt eine Bestandsanalyse für 350 Immobilien an.

Familienfreundlichkeit haben sich alle Kommunen auf die Fahne geschrieben. Die Stadt Schrozberg will in diesen Anspruch nicht nur Lippenbekenntnisse investieren, sondern auch durchaus ansehnliche Summen: Schon seit dem Jahr 2008 fördert die Kommune Familien, die sich hier häuslich niederlassen wollen, mit einem Baukindergeld. Bis jetzt sind aus dieser Förderquelle immerhin rund 248 000 Euro geflossen.

Das Stadtparlament hat jetzt die Kriterien für diese Zuschüsse neu definiert. Schrozberg soll nicht nur in den Neubaugebieten wachsen, die halt viele Flächen verbrauchen. Deshalb reifte schon bei einer Klausurtagung des Gemeinderates im Sommer die Idee heran, den Fokus verstärkt auf Familien zu richten, die eine bereits vorhandene Immobilie kaufen, sanieren oder renovieren.

Diesen Gedanken verfolgt auch die Arbeitsgruppe „Wohnen und Mobilität“, die sich seit der Bürgerwerkstatt zum Schrozberger Zukunftskonzept ganz konkret mit diesem Thema unter dem Titel „Jung kauft Alt“ beschäftigt.

Auch Baulücken im Blick

Die Gruppe hat sich die Mühe gemacht und rund 350 Wohngebäude und Grundstücke im innerörtlichen Bereich von Schrozberg unter die Lupe genommen. Für rund 250 Immobilien wurde zwischenzeitlich schon eine Bestandsanalyse erstellt. Mit einem speziellen Management und durch eine Beratung von potenziellen Interessenten könnten dann nicht nur Baulücken geschlossen werden, sondern auch leerstehende Wohnungen wieder mit Leben erfüllt werden. Ideen und Vorschläge der Arbeitsgruppe flossen jetzt auch in eine neue Fassung der Förderkriterien ein, die vom Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen beschlossen wurde. Demnach beteiligt sich die Stadt bei Investitionen von mindestens 50 000 Euro in die „Schaffung von Wohneigentum durch Kauf, Sanierung oder Renovierung“ mit drei Prozent pro Kind, das Limit liegt bei 2000 Euro pro Kind. Vorher lag der Fördersatz in diesem Bereich nur bei einem Prozent.

Familien, die bei der Stadt Schrozberg einen Bauplatz kaufen, kommen in den Genuss eines „Rabattes“ von einem Euro pro Quadratmeter für jedes Kind unter 18 Jahren. Der Zuschuss gilt für Grundstücke bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern. Bislang gewährte die Kommune hier einen Fördersatz von zwei Euro pro Quadratmeter – auch damit wird deutlich, dass die Stadt den Anreiz für die Nutzung von bestehenden Immobilien verstärken will.

Gutachten inklusive

Neu aufgenommen wurde in die Förderkriterien, dass die Kosten für Gutachten, zum Beispiel bei einer geplanten Altbausanierung, ebenfalls in der Investitionssumme von mindestens 50 000 Euro berücksichtigt werden können – aber nur, wenn das Bauprojekt dann auch tatsächlich umgesetzt wird.

Ein Antrag von Stadträtin Kathrin Müller (Wahlgemeinschaft für Jedermann), die Kosten für Gutachten separat mit maximal 600 Euro (oder 25 Prozent) zu fördern, fand mit 11 zu 13 Stimmen keine Mehrheit im Stadtparlament.

