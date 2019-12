Fünf strategische Ziele festgelegt

Künzelsau.Noch bevor die zukünftigen Haushaltsdaten der Stadt Künzelsau öffentlich beraten werden, informiert Bürgermeister Stefan Neumann über Mehrkosten im Jahr 2019 in den Bereichen Bergbahn und Hallenbad TollKün. Im Zuge von Eilentscheidungen hat er überplanmäßige Ausgaben genehmigt: 40 000 Euro für eine vorgeschriebene Prüfung einer Brücke auf der Bergbahntrasse und 75 000 Euro für das Hallenbadfür dort angefallene höhere Energiekosten und die Haushaltsumstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).

Welche Maßnahmen sollten 2020 begonnen oder umgesetzt werden? Wo ist was zu finden im Haushaltsplan für das Jahr 2020? Für was sind wieviel Mittel eingeplant? Die Stadträte hatten vor kurzem die Gelegenheit, den 285 Seiten starken Haushaltsplan und den 173 Seiten starken Wirtschaftsplan 2020 zu hinterfragen und sich von Bürgermeister Stefan Neumann und dem stellvertretenden Stadtkämmerer Ulrich Walter die Positionen erläutern zu lassen. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 17. Dezember wird der Haushaltsplan schließlich verabschiedet.

Bürgermeister Stefan Neumann hat den Haushalts- und Wirtschaftsplan 2020 bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 3. Dezember eingebracht und die Eckdaten vorgestellt: Im Ergebnishaushalt der Stadt sind insgesamt Erträge von 48 965 490 Euro und Aufwendungen von 48 030 420 Euro und ein daraus resultierendes ordentliches Ergebnis von 935 070 Euro enthalten. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 48 167 120 Euro und Auszahlungen in Höhe von 45 210 420 Euro eingeplant. 2 956 700 Euro Zahlungsmittelüberschuss entstünde daraus.

Klimaneutrale Stadt

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind Einzahlungen von 7 308 000 Euro und Auszahlungen von 9 624 000 Euro und ein daraus entstehender Bedarf von minus 2 316 00 Euro prognostiziert. Der Saldo des Finanzhaushalts beträgt jedoch 640 700 Euro. Insgesamt enthält die Finanzplanung also 9,624 Millionen Euro Investitionen. Daraus ergibt sich ein umfangreiches Aufgabenpaket für die städtischen Mitarbeiter, das sich an Zielen bis 2030 orientiert, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

In einer Klausurtagung hat der Gemeinderat fünf strategische Ziele für die Legislaturperiode bis 2024 festgelegt und auch definiert für welche Projekte bis 2030 der Weg geebnet werden soll. Gesundheit, Klima und Umwelt, Infrastruktur, Wohnen sowie Digitalisierung und Mobilität sind die fünf Bereiche in denen Gemeinderat und Stadtverwaltung Künzelsau Schwerpunkte setzen, erläutert Bürgermeister Stefan Neumann bei der Haushaltseinbringung.

Mustang-Areal

So soll 2024 das Konzept für das Gesundheitszentrum umgesetzt sein (Zukunft Gesundheit); 2020 das Biotopvernetzungskonzept weiter umgesetzt und der Altarm des Kochers ökologisch aufgewertet werden (Zukunft Klima und Umwelt). Ein weiterer Schritt zur klimaneutralen Stadt sei das Pflanzen von 1000 Traubeneichen im Stadtwald in den letzten Tagen gewesen. Unter dem Ziel „Zukunft Infrastruktur“ sollen 2020 der Spatenstich für das Quartier An der Stadtmauer und die Bebauung des Mustang-Areals erfolgen.

Voraussetzung, dass das Kreishaus im Jahr 2024 bezugsfertig sein kann, ist die Durchführung eines Architektenwettbewerbs für den Neubau im Jahr 2020. Die Stadtverwaltung wolle dazu die Klausurtagung Kreistages des Hohenlohekreises begleiten.

Bezahlbaren Wohnraum und Mietwohnungen, interessante Wohnkonzept und Wohneigentum will Neumann unter dem Zielwert „Zukunft Wohnen“ fördern. Bereits 2020 wird das rund zehn Hektar große Baugebiet Haselhöhe in Gaisbach erschlossen.

Jeder Haushalt im Stadtgebiet soll spätestens 2030 die Möglichkeit haben an das Glasfasernetz anzuschließen. So lautet die Zielsetzung „Zukunft Digitalisierung und Mobilität“. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019