Fünf mutmaßliche Dealer in Untersuchungshaft

Crailsheim.Bereits seit mehreren Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft Ellwangen zusammen mit der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall beziehungsweise der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim gegen mehrere Asylbewerber in der Asylunterkunft in Crailsheim. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung wurden am Morgen des 21. November mehrere Zimmer in der Asylunterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße in Crailsheim durchsucht. Bei der Durchsuchungsaktion konnten fünf Männer im Alter von 20 bis 39 Jahren angetroffen und festgenommen werden. Weiterhin wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt. Die Beschuldigten afrikanischer Herkunft stehen im Verdacht des unerlaubten gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Einer der Beschuldigten soll zudem gewerbsmäßig unerlaubt Rauschgift an Minderjährige abgegeben haben.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Gegen jeden der Beschuldigten wurde der bereits vor der Festnahme erlassene Haftbefehl in Vollzug gesetzt und Untersuchungshaft angeordnet. Die mutmaßlichen Drogendealer wurden in unterschiedliche Justizvollzugseinrichtungen gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Rauschgiftermittlungsgruppe aus Schwäbisch Hall dauern an. pol

