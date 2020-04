Frühlingsgedichte durften nicht fehlen

Fußballer trainieren und wollen wieder spielen? Dann kann es sich die Kultur doch nicht daheim im Sessel bequem machen! Deshalb gibt’s jetzt literarische Runden für die geistige Fitness.

Bächlingen. In der millionenschweren Bundesliga knospt mitten im tiefsten Corona-Winter die Auferstehungshoffnung. „Erste Egoismen blühen wieder auf“, sagt Bestseller-Autor Gunter Haug. Dagegen findet der Kulturbetrieb kaum ein Holzscheit, um dem eigenen Erfrieren vorzubeugen. „Es gibt mehr als Fußball“, urteilt Haug streng, und er muss es wissen, weil er schon Bücher über Unterschiedlichstes, aber nicht über Fußball, geschrieben hat. „Wir müssen kulturell dagegenhalten. Wenn der Fußball trainiert, trainiert die Kultur auch.“

Gedacht, seinen Freund Bernulf Schlauch in Bächlingen angerufen, getan: Schlauch stellte seinen wildromantischen Garten zur Verfügung, rief Kulturfreunde zum Hervorkramen von Texten auf und lud zum gegenseitigen Vorlesen ein – freilich mit dem gebotenen Abstand und mit der Höchstteilnehmerzahl fünf. Kultur darf schließlich gerne mal subversiv sein, aber gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg muss sie ja nicht gleich verstoßen.

Es kamen also neben Haug und Schlauch noch Renate Ziegler vom Hohenloher Kunstverein (der mit dem Antrittsgeld bedacht wurde), und neben dem Reporter auch der fürstliche Eventplaner Mike Thulke. Andere, die gern gekommen wären, bilden nun eigene Runden. Die traute Runde war auch ein Ersatz für den chaotisch-köstlichen literarischen Abend, den der Schicksals-Schwabe und Herzens-Hohenloher Haug und der Schicksals-und-Herzens-Hohenloher Schlauch stets im Frühjahr in Spielbach abhalten, wenn nicht gerade ein Virus nach genau solchen Nistplätzen sucht.

Klar, dass Frühlingsgedichte von Gottlob Haag und Rudolf Schlauch auch diesmal nicht fehlen durften. Schlauch hatte sich außerdem „Die Pest“ von Albert Camus „nochmal reingezogen“ – und erstaunliche Parallelen zum aktuellen Pandemie-Management festgestellt. Frühling und Pest: Damit war die aktuelle Gefühlslage gut abgesteckt, und derart vielgestaltig kam der ganze Nachmittag daher.

Renate Ziegler verlieh ihrem tiefen Bedauern Ausdruck, dass die aktuelle Ausstellung „Reflexion“ der Künstler Reingard Glass und Ursula Kensy im Langenburger Hofratshaus zu den Corona-Opfern gehört – und unterstrich das mit einem Text von Professor Ulrich Klieber über Glass’ Kunst. Thulke trug – apropos Frühling und Pest – das Gedicht „Herz, stirb oder singe“ des 1956er-Nobelpreisträgers Juan Ramón Jiménez sowie eine berühmte College-Abschlussrede des amerikanischen Autors David Foster Wallace vor.

Haug umriss derweil, wie eine ferne Katastrophe – der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora 1815 – für einen Innovationsschub sorgte, der den deutschen Südwesten vom Armenhaus zum „Silicon Valley des späten 19. Jahrhunderts“ machte.

Der Essay über „Die Rückkehr der Verletzlichkeit“ in der Corona-Krise wies den Weg zur Erinnerung an eine andere gefürchtete Unsichtbarkeit: Die radioaktive Wolke nach Tschernobyl, der Schlauch 1986 in Spanien auf dem Fahrrad zu entkommen versuchte. Fazit: gute Gedanken sind stärker als ein Virus – schon allein, weil etwas Abstand ihnen nichts anhaben kann. 1:0 für die Kultur. Sebastian Unbehauen

