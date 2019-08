Frontal gegen Laster

Crailsheim.Tödliche Verletzungen hat am Montagvormittag eine 54 Jahre alte Autofahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall in Crailsheim erlitten. Die 54-Jährige war um 9.45 Uhr mit ihrem Dacia auf der Landesstraße 1041 von der Westumfahrung in Richtung Tiefenbach unterwegs.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war sie aus bislang nicht bekannter Ursache auf gerader Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Tanklastwagen eines 34-Jährigen zusammengestoßen.

Die Frau wurde in ihren völlig deformierten Auto eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 25 000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.08.2019