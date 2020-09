Freude am Singen in den Altersgruppen

Weikersheim.Mit Beginn des neuen Schuljahrs starten auch wieder die musikalischen Gruppen der evangelischen Kirchengemeinde Weikersheim. Unter Leitung von Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann, treffen sich die Kinder, unterteilt in drei Altersgruppen, immer freitags im ev. Gemeindehaus. Der Spatzenchor ist für Kinder zwischen vier und sechs Jahren, die Freude am Singen, an der Bewegung zur Musik und am elementaren Musizieren haben. Er trifft sich freitags von 14.20 bis 14.40 Uhr. Im Vorschulchor (sechs bis sieben Jahre), ist eines der wichtigen Ziele die Freude an der Stimme und der Spaß am Singen. Er probt freitags zwischen 15 und 15.20 Uhr. Die Kinderkantorei startet nach der Sommerpause mit einem neuen Musical-Projekt „Die drei ??? – Musikdiebe“ von Peter Schindler. Alle Kinder ab der ersten Klasse, die Freude am Singen und szenischen Spiel haben, sind in der Kinderkantorei willkommen. Die Probenzeit ist freitags von 15.40 bis 16.10 Uhr. Für alle Gruppen (Teilnehmerzahl limitiert) ist eine Anmeldung (E-Mail anne-maria-lehmann@gmx.de. oder Telefon 0172/3112055) erforderlich. Erster Termin für alle ist am 25. September.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.09.2020