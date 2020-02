Freispruch im Brand-Prozess

Lobenhausen.Im lange erwarteten Prozess um den Brand der „Lobenhäuser Mühle“ bei Kirchberg/Jagst hat es einen Freispruch vor dem Amtsgericht Langenburg gegeben. Ein Lagerfeuer des Angeklagten (25) konnte nicht eindeutig als Brandursache ermittelt werden.

„Zweifel an der Schuld des Angeklagten“: Die Langenburger Justiz ist mit dem Freispruch den Forderungen von Staatsanwalt und Verteidigung gefolgt. Beide Seiten hatten in ihren Plädoyers am Vormittag einen Freispruch gefordert.

Vorgeschichte: Der Angeklagte hatte vor über vier Jahren zwar ein großes Feuer entfacht, es sei aber nicht mit der nötigen Sicherheit auch Ursache für das nachfolgende Großfeuer gewesen. Ein Sachverständiger hatte die Brandursache nicht eindeutig feststellen können – und andere Ursachen nicht ausschließen. Laut Gutachter könne auch ein Kurzschluss die Brandursache gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage dem Mann fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen, weil er auf dem Mühlengelände in Kirchberg-Lobenhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) Feuer gemacht hatte. Er soll Papier und Kartons verbrannt haben. Weil durch die Brandbekämpfung verunreinigtes Löschwasser mit giftigen Chemikalien in die Jagst gelangte, kam es zu einem massiven Fischsterben, das als „Jagstkatastrophe“ bundesweit Schlagzeilen machte.

In dem jetzigen Prozess vor dem Amtsgericht Langenburg ging es lediglich um den Mühlenbrand, nicht um das Fischsterben. Das wurde vor viereinhalb Jahren durch den Kunstdünger ausgelöst, der in der Mühle gelagert war.

Das Land beauftragte danach das Regierungspräsidium Stuttgart mit einem Aktionsprogramm, um die ökologischen Schäden zu beheben. Rund 60 Einzelprojekte wurden in der Folge umgesetzt. Diese haben bisher insgesamt mehr als drei Millionen Euro gekostet. Ein Lehrpfad am Jagstufer in Kirchberg zeigt den Verlauf der Renaturierung.

Rund 2,6 Millionen Euro an Sachschaden sind entstanden, als die Mühle brannte. Eine Lagerhalle des dortigen Landhandels und einige Silos konnte die Feuerwehr damals nicht mehr retten. Mit Düngemittel verunreinigtes Löschwasser gelangte schließlich in den nahen Fluss, weil ein Regenüberlaufbecken undicht war. Der Dünger war auf dem Mühlengelände gelagert worden. Über 20 Tonnen Fisch sind nach dem Vorfall verendet. mrz/swr/pm

