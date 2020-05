Freilichtmuseen starten in Saison

Hohenlohe.Endlich ist es soweit, die sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg starten in die neue Saison 2020. Eigentlich war der gemeinsame Saisonstart bereits für Ende März/Anfang April geplant. Doch das Corona-Virus hat einen Strich durch die Planungen gemacht. Ab Freitag, 8. Mai, öffnen die Museen nun schrittweise.

Den Auftakt macht das Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen am 8. Mai, es folgen das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck am 9. Mai und das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof am 10. Mai. Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach öffnet am 16. Mai, das Freilandmuseum Gottersdorf am 17. Mai, schließlich das Bauernhausmuseum Wolfegg am 19. Mai und das Freilichtmuseum Beu–ren. Der gesundheitliche Schutz aller steht dabei im Vordergrund der Planung. Durch intensive Gespräche mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg konnten die „Sieben im Süden“ erreichen, dass die Freilichtmuseen in der neuen Corona-Verordnung des Landes besonders hervorgehoben wurden, so dass auch diese als kulturelle Einrichtungen wieder öffnen dürfen.

Bereits seit Wochen wird an der Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Hygiene- und Organisationskonzepts in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium gearbeitet. Das Konzept beinhaltet, dass alle Veranstaltungen vorerst nicht stattfinden können. Zu den Vorschriften des Konzepts zählen die bekannten bstandsregeln von mindestens 1,5 Metern; die meisten Gebäude können besichtigt werden, allerdings muss auch hier der Mindestabstand gewährleistet sein. Auf den Geländen der Museen dürfen sich die Besucher frei bewegen.

Die Tiere sind zurück in ihren Ställen, die Spielplätze werden wieder geöffnet, Ausstellungen werden im Außenbereich aufgebaut, Rallye-Touren, Quizze, Rätsel und digitale Angebote stehen Kindern und Erwachsenen zur Verfügung, um die Museen zu erkunden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.05.2020